Майже половина "беркутівців", які розганяли Майдан у листопаді 2013, продовжують працювати в органах – ГПУ

Він повідомив, що встановлено особи тих "беркутівців", які безпосередньо брали участь у розгоні студентів на Майдані Незалежності у Києві в ніч на 30 листопада.

Про це Горбатюк сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Безпосередньо виходили на площу 290 "беркутівців" - 200 з київського "Беркуту" і по 30 - з трьох інших областей: Сумської, Черкаської та Луганської. Останні були в задніх рядах і підходили на завершення", - сказав Горбатюк.

"Основну протиправну діяльність чинили представники київського "Беркуту". Особи всіх встановлені", - наголосив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ.

Водночас він сказав, що серед них не ідентифіковано жодної особи, які були виконавцями побиття студентів.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи ці 200 київських "беркутівців" продовжують працювати в правоохоронних органах, він сказав, що "десь 50 на 50".

Горбатюк додав, що дійсно майже половина з тих "беркутівців", які виходили в ту ніч на Майдан, залишилася в полку спецпризначення громадської безпеки.

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"Так. Тут питання дійсно важливе. Дуже складно потерпілим ідентифікувати тих, хто їх бив. Вони були в масках, шоломах, в темний час. Навіть по відео. У нас було кілька відео, які ми намагалися за портретознавчою експертизою ідентифікувати, але експертиза не дала результату", - заявив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ.

"Тому важливими стають показання тих, хто брав участь у побитті. Нехай, ти бив, ти злочинець, ти не хочеш давати проти себе свідчення. Але ж поруч були десятки тих, хто мав би свідчити про ці протиправні дії. Проте жодних свідчень, що "я був свідком того, що мій колега неправомірно застосував спецзасіб" – на жаль немає", - наголосив Горбатюк.

Також він повідомив, що Андрій Дидюк, який був одним із заступників Сергія Кусюка - командира київського "Беркута" під час розгону Майдану 30 листопада 2013 року, продовжує працювати в органах, хоч і є підсудним у справі Майдану.

Окремо Горбатюк розповів, що за три роки після початку Євромайдану, вироки отримали 35 осіб.