НАБУ та ГПУ провели обшуки в рамках розслідування злочинів проти Майдану

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

"Завдяки співпраці детективів, співробітників Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України та слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури було вилучено вогнепальну зброю, велику кількість набоїв до неї, комп’ютерну техніку та документи", - йдеться у повідомленні.

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"Понад десяток обшуків у регіонах країни проводилися в рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення вищими службовими особами держави та правоохоронних органів незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту та заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також за фактами вірогідного незаконного додаткового матеріального стимулювання керівництвом МВС України реалізації злочинних намірів працівників правоохоронних органів, задіяних в охороні громадського порядку під час акцій протесту у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року", - уточнили в Бюро.

Як зазначили у відомстві, слідчі дії здійснювалися за місцем роботи та проживання підозрюваного екс-заступника начальника Департаменту громадської безпеки – начальника управління Міністерства внутрішніх справ, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначених правопорушень.

Досудове розслідування здійснюється Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ.