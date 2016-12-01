Одеські правоохоронці "накрили" мережу установ з продажу підроблених страхових полісів

Одеські правоохоронці викрили мережу установ, які продавали підроблені страхові поліси у п'яти областях України.

Читайте також"Гроші" дізналися, як київська мережа соціальних аптек обкрадає пенсіонерів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура області спільно з управлінням Служби безпеки України в області та Головним управлінням Національної поліції в області припинили діяльність мережі установ, де реалізовувалися підроблені страхові поліси провідних страхових компаній.

«Встановлено, що група осіб організувала протиправну схему реалізації полісів страхування цивільної відповідальності на території Одеської, Київської, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей», - сказали в прес-службі.

У прокуратурі додали, що 29 листопада в ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 1 тис. підроблених бланків полісів з відповідними реквізитами, підроблені печатки і штампи страхових компаній, фальшиві паспорти громадян України, які використовувалися для відкриття банківських рахунків.

На даний час затримано трьох осіб, яким повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 КК України (шахрайство, вчинене організованою групою; підробка документів, печаток, штампів).

Розслідування триває.