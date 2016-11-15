В Одесі викрито канал незаконної легалізації іноземців

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, в спецоперації були задіяні працівники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, представники Хмельницького відділення Малиновського відділу поліції Одеси, прокуратури й СБУ.

Зазначається, що схему організували 30-річна іноземка і службові особи одного з медичних закладів Одеси - два лікарі й акушер.

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Встановлено, що медпрацівники за грошову винагороду видавали жінкам фіктивні довідки про вагітність, які ставали підставою для реєстрації фіктивних шлюбів з іноземцями і подальшої їх легалізації в Україні.

Клієнтами зловмисників ставали, в основному, вихідці з країн міграційного ризику. Всього правоохоронці виявили понад 60 фактів використання фальшивих довідок», - повідомили в главку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Особам, причетним до скоєння зазначених злочинів, цього тижня повідомлено про підозру за 28 фактами.

На даний час проводяться подальші оперативно-розшукові заходи, додали в поліції.