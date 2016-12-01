Українська армія є однією з найсильніших у Європі – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на церемонії вручення штандарту батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

«Ми побудували нову українську армію, одну з найсильніших у Європі, яка здатна виконати будь-яке завдання верховного головнокомандувача, здатна захистити свободу, волю та незалежність нашої держави», - наголосив президент.

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«Збройні сили України, Нацгвардія, інші силові підрозділи є надійними гарантами незалежності, волі та свободи України», – сказав Порошенко.