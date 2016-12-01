Ракетні випробування біля Криму: Порошенко повідомив про перші успішні пуски

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на церемонії вручення штандарту батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

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"Вже зараз надійшли перші повідомлення про успішні пуски, які були проведені сьогодні зранку. У цих навчаннях також беруть участь бойова і транспортна авіація, підрозділи зенітно-ракетних та радіотехнічних військ", - заявив президент.

"Хочу наголосити, що пуски відбуваються і в повітряному просторі України, над відкритим морем у повній відповідності до міжнародного права", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочались навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть перешкодити планам України провести військові навчання.