Ракетні випробування біля Криму: Порошенко повідомив про перші успішні пуски
Президент України Петро Порошенко повідомив про успішні випробовування зенітних ракет під час стрільб поблизу Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на церемонії вручення штандарту батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.
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"Вже зараз надійшли перші повідомлення про успішні пуски, які були проведені сьогодні зранку. У цих навчаннях також беруть участь бойова і транспортна авіація, підрозділи зенітно-ракетних та радіотехнічних військ", - заявив президент.
"Хочу наголосити, що пуски відбуваються і в повітряному просторі України, над відкритим морем у повній відповідності до міжнародного права", - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочались навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.
За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.
У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.
Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть перешкодити планам України провести військові навчання.