Міноборони про хід навчань поблизу Криму: зараз йдуть пуски ракет, провокацій з боку РФ не зафіксовано

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє 112.ua.

"Зараз вступили в активну фазу контрольні льотні випробування-навчання. Станом на цю хвилину вже йдуть пуски ракет на певних територіях. Станом на цю хвилину збоїв у проведенні цих навчань поки ніяких не зафіксовано... Поки у нас не зафіксовано жодних провокацій з боку РФ", - відзвітував Мотузяник.

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За словами спікера МОУ, ВСУ готувалися до цих навчань майже рік, зараз вони вступили в активну фазу.

"З метою забезпечення безпеки повітряного руху та простих людей, ВСУ виконали всі необхідні міжнародні умови, вчасно поінформували міжнародні інстанції та організації, що займаються безпекою польотів. Активна фаза навчань триває... Зараз у нас не зафіксовано прольотів (цивільних) літаків в цій зоні, було поінформовано український Аерорух і організації, які цим займаються, і авіаційні компанії. Активна фаза запланована сьогодні і завтра. Далі в залежності від виконання програми навчань будемо дивитися", - розповів Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб в районі тимчасово окупованого Криму Росія загрожує Києву ракетним ударом.