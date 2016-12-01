Україна різко піднялась у Глобальному індексі мілітаризації

"Унаслідок анексії Криму Росією та тривалого конфлікту у Східній Україні ситуація з безпекою у Європі змінилася", - зазначається у звіті Центру. Через це спостерігається інтенсивна мілітаризація, особливо у Східній Європі. Згідно з даними німецьких дослідників, Україна цього року піднялася у Глобальному індексі мілітаризації на 15-те місце (із 23-го торік). Росія посідає п'яте місце. У першій десятці рейтингу - ще чотири країни (Азербайджан, Вірменія, Греція та Кіпр), пише Deutsche Welle.

Читайте такожНаздоганяючи Лівію: Україна посіла 11 місце у Глобальному індексі тероризму (відео)

Німеччина перебуває на сотому місці із загалом 152 країн.

Найбільш мілітаризованою країною світу залишається Ізраїль. Це пояснюється також високою часткою військовослужбовців у населенні цієї країни. Найбільше у світі витрачають на військові потреби США. При цьому Сполучені Штати перебувають у рейтингу лише на 31-му місці. Причиною цього є те, що порівняно з ВВП та кількістю населення військові витрати США не є найбільшими у світі, пояснив автор дослідження Макс Мучлер.