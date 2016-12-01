Президент Хорватії не виключає нового конфлікту на Балканах через активність Росії у регіоні

Про це заявила президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, пише Європейська правда з посиланням на Vecernji List.

Читайте такожThe Wall Street Journal розповіла про стратегію НАТО з протидії гібридній війні

"Боснія і Герцеговина є нестабільною країною і вона досі не є політично незалежною. Нещодавній референдум у Республіці Сербській був лише першим кроком у серії потенційних референдумів, може навіть дійти до незалежності Республіки сербської" - сказала вона.

За словами президента Хорватії, новий конфлікт на Балканах не виключений, оскільки Росія намагається активно впливати на події в регіоні.

"Це створює ймовірність нового конфлікту, враховуючи той факт, що Росія залучена у гібридну війну і тісні зв’язки Мілорада Додіка з Росією. Ми можемо отримати ситуацію, коли Росія постачатиме зброю, використовуватиме свою розвідку і вестиме інформаційну війну в регіоні", - сказала Грабар-Кітарович.

Вона також зазначила, що хорватські військові беруть участь у кроках НАТО з метою стримування Росії на східному фланзі альянсу.

"Ми хотіли б, щоб до цього не дійшло, але це факт. Однак важливий і позитивний підхід до Росії попри атмосферу, створену Кремлем і Володимиром Путіним. Ми маємо переконати РФ, що наша поведінка направлена не проти неї, а є захистом держав-членів", - заявила президент Хорватії.