В Одесі правоохоронці вилучили контрабандних цигарок на 1,2 мільйона гривень

В Одесі правоохоронці вилучили майже 83 тисяч пачок контрабандних сигарет вартістю 1,2 мільйона гривень.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ГФС в Одеській області, тютюнові вироби іноземного походження без марок акцизного податку виявлені на поточному тижні під час обшуку складських приміщень.

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Заходи із встановлення незаконного зберігання ввезених на територію України підакцизних товарів проводилися співробітниками податкової міліції в Одеській області спільно з працівниками УСБ України в області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

Всього, за результатами оперативних заходів, вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого образу в кількості 82,59 тисячі пачок на суму 1,2 мільйона гривень та автомобіль вартістю 270 тисяч гривень.

У разі потрапляння та реалізації вилучених тютюнових виробів на територію України збитків у вигляді недонадходження до бюджету акцизного податку склали б понад 591 тисяч гривень.