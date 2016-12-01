Чоловік, затриманий на кордоні з РФ із кресленнями літаків, не працює у КБ "Антонов" - ДПСУ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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За даними ДПСУ, 59-річний українець повідомив, що він нібито працює на посаді інженера АНТК "Антонов" і на даний момент знаходиться у відпустці, та має намір відвідати родичів у Росії. "Однак після з’ясування ситуації та перевірки наданої ним інформації представники Конструкторського бюро державного підприємства "Антонов" спростували цю інформацію та повідомили, що така особа у них не працює. Наразі стосовно затриманого проводиться подальша перевірка", - зауважили прикордонники.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, прикордонники Харківського загону у пункті пропуску "Плетенівка", що на кордоні з Росією, затримали українця, який мав креслення літаків, гелікоптерів та іншої продукції КБ держпідприємства "Антонов", а також рекламної продукції держпідприємств "Укроборонпром" та "Моторсіч". Чоловік назвався інженером КБ "Антонов".