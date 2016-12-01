На Харківщині затримали інженера "Антонова", який намагався вивезти у РФ креслення літаків та гелікоптерів

У Харківській області прикордонники затримали інженера державного авіапідприємства "Антонов", який намагався вивезти в Російську Федерацію креслення літаків і гелікоптерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, чоловіка затримали прикордонники відділу "Вовчанськ" Харківського загону сьогодні, 1 грудня.

Під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску "Плетенівка" правоохоронці провели огляд речей одного з пішоходів, громадянина України, який намагався потрапити до Росії. В сумці жителя Київської області спільна оглядова група виявила креслення літаків, гелікоптерів та іншої продукції Конструкторського бюро державного підприємства "Антонов", а також рекламну продукцію держпідприємств "Укроборонпром" та ПАО "Мотор Січ".

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Прикордонники з’ясували, що 59-річний інженер на даний момент перебуває у відпустці та мав намір відвідати родичів у РФ.

Прикордонники виявлену продукцію вилучили та передали співробітникам СБУ в Харківській області. Тривають слідчі дії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.