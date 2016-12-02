Біля Лук’янівського СІЗО, звідки екс-"беркутівців" повезуть до суду, все спокійно

Ситуація під Лук'янівським СІЗО, звідки до Святошинського суду повинні доставити екс-"беркутівців", спокійна. Про це повідомив кореспондент в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ситуація (біля Лук'янівського СІЗО, – ред.) поки спокійна, ніяких людей тут немає. Щойно на подвір'я слідчого ізолятора заїхало два автозаки. Можливо, вони повинні відвезти екс-"беркутівців" до суду", – зазначив кореспондент.

Біля Святошинського суду ситуація спокійна. Біля самого суду правоохоронців поки немає.

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"Нічого незвичайного ми не помітили. З правоохоронців поки нікого немає", – зазначив кореспондент.

Нагадаємо, сьогодні 2 грудня, відбудеться допит колишнього командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка у режимі відеоконференції із Ростова. Початок допиту Шуляка як свідка у справі вбивства людей під час Євромайдану заплановано на 13:00 у Святошинському суді. Варто зазначити, що допит шуляка планувався спочатку 25 листопада – разом із екс-президентом Віктором Януковичем.