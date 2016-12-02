Сьогодні екс-командувач внутрішніх військ Шуляк свідчитиме у справі про вбивства людей на Майдані

10:14, 02 грудня 2016
Політика
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Початок допиту Шуляка як свідка у справі вбивства людей під час Євромайдану заплановано на 13:00. 

Допит шуляка заплановано на 13:00 / УНІАН

Сьогодні, 2 грудня, відбудеться допит колишнього командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка у режимі відеоконференції із Ростова.

Початок допиту Шуляка як свідка у справі вбивства людей під час Євромайдану заплановано на 13:00 у Святошинському суді.

Варто зазначити, що допит Шуляка планувався спочатку 25 листопада – разом із екс-президентом Віктором Януковичем.

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Нагадаємо, що 28 листопада після допиту Януковича, суддя Ростовського обласного суду (РФ) запропонував розпочати допит Шуляка в той же день, однак головуючий суддя по справі екс-«беркутівців» Сергій Дячук зауважив, що учасники процесу вже стомилися і робочий день завершено, тому запропонував провести його 2 грудня о 13.00.

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