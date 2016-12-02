Кожен четвертий росіянин хоче бачити Україну під контролем Росії - опитування
У тому, що Росії вигідніше тримати Україну під своїм економічним і політичним контролем, впевнені 27% опитаних росіян.
Про це свідчать дані опитування російського «Левада-центру», проведеного в листопаді.
Про повідомляє "Радіо Свобода"
Також 63% росіян вважають, що Україна повинна бути незалежною країною і мати добросусідські взаємовигідні відносини з Росією. Минулого року такої думки дотримувалися 59 відсотків респондентів.
У тому, що Росії вигідніше тримати Україну під своїм економічним і політичним контролем, впевнені 27 відсотків опитаних.
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Дві третини росіян оцінюють обстановку на сході України як напружену, 16 відсотків назвали її критичною. У цілому за останніми подіями в Україні стежать 73 відсотки жителів Росії, відзначають соціологи.
Напередодні своїм указом президент Росії Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики Росії. Відносини з Україною в ній пропонується будувати «на основі взаємоповаги при дотриманні своїх національних інтересів». Про анексований Крим і конфлікт на Донбасі в документі не йдеться.