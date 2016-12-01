"Захист" росіян за кордоном та посилення пропаганди: Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики РФ

Відповідний документ, що скасовує дію попередньої концепції зовнішньої політики РФ від 12 лютого 2013 року, опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Зокрема, у документі передбачається робота над зміцненням позицій Російської Федерації «як одного з найвпливовіших центрів сучасного світу», сприяння усуненню вогнищ напруженості і конфліктів на території суміжних держав та всебічний ефективний захист «прав і законних інтересів» російських громадян і росіян, що проживають за кордоном.

Крім цього, Росія, згідно із документом, буде прагнути до «укріплення позицій російських засобів масової інформації і масових комунікацій у глобальному інформаційному просторі і доведення до широких кіл світової спільноти російської точки зору на світові процеси».

Дані цілі прописані як напрямки забезпечення «національних інтересів».

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Відзначимо, що Росія на міжнародній арені неодноразово обґрунтовувала свою військову агресію по відношенню до інших країн «захистом російськомовного населення» або громадян, що проживають за кордоном, в тому числі і в рамках операції по окупації кримського півострова. Дані дії супроводжувались широкою інформаційною кампанією через пропагандистські ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, у щорічному посланні до Федеральних зборів РФ Путін заявив, що спроба США "зламати стратегічний паритет" може призвести до "глобальної катастрофи", і запропонував разом боротися з тероризмом.

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«Готові до співпраці з новою американською адміністрацією. Важливо нормалізувати й почати розвивати двосторонні відносини на рівноправній і взаємовигідній основі. Взаємодія Росії і США у вирішенні глобальних і регіональних проблем відповідає інтересам усього світу», - сказав Путін.