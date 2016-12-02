Силовики з вогнепальною зброєю вийшли на Майдан після 18 лютого - Шуляк
Колишній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк повідомив, що задіяв на Майдані спецпідрозділ внутрішніх військ "Омега", бійці якого мали вогнепальну зброю, після 18 лютого 2014 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Шуляк заявив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
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«Після 18 лютого, коли від вогнепальних поранень дістали смертельні поранення 5 міліціонерів (внутрішніх військ і міліції), я прийняв рішення задіяти «Омегу» - спецпідрозділ, який мав вогнепальну зброю. Але «Омега» була в тилу розташування правоохоронців», - сказав він.
Нагадаємо, Шуляк був командувачем внутрішніх військ з травня 2012 до лютого 2014 року.
Після подій на Майдані втік з України. Шуляку, зокрема, оголошено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та у дезертирстві.