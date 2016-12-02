Силовики з вогнепальною зброєю вийшли на Майдан після 18 лютого - Шуляк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шуляк заявив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

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«Після 18 лютого, коли від вогнепальних поранень дістали смертельні поранення 5 міліціонерів (внутрішніх військ і міліції), я прийняв рішення задіяти «Омегу» - спецпідрозділ, який мав вогнепальну зброю. Але «Омега» була в тилу розташування правоохоронців», - сказав він.

Нагадаємо, Шуляк був командувачем внутрішніх військ з травня 2012 до лютого 2014 року.

Після подій на Майдані втік з України. Шуляку, зокрема, оголошено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та у дезертирстві.