Луценко оголосив Януковичу підозру у державній зраді (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, Луценко оприлюднив підозру після того, як судді залишили залу засідань.

Як випливає з трансляції засідання на телеканалі "112 Україна", під час зачитування Луценком підозри зникло відеоз'єднання з Ростовським обласним судом, де перебуває Янукович.

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"Як генеральний прокурор України Луценко Юрій Віталійович, я звертаюся до Януковича Віктора Федоровича у відповідності до вимог статей 111, 278 і глави 11 Кримінального процесуального кодексу 28 листопада 2016 року. Повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федерович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Російської Федерації, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України", - заявив Луценко.

"Враховуючи те, що Янукович перебуває за межами України, не прибуває на виклики, фактично переховується від правоохоронних органів України, зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення про підозру сьогодні годину назад надіслано на всі відомі адреси проживання та останнього перебування Януковича Віктора Федоровича, а також після закінчення мого виступу буде вручено адвокату останнього", - додав Луценко.

Він сказав, що вказане повідомлення про підозру складено ним як прокурором у кримінальному провадженні №42016000000001594, яке розслідується Головною військовою прокуратурою.

"Відповідно до змісту повідомлення, Янукович Віктор Федорович підозрюється в тому, що 1 березня 2014 року, будучи громадянином України, перебуваючи в неустановленому місці на території Російської Федерації, діючи умисно в порушення вимог статей 1,2, 65, 68, 132, 133, 134 Конституції України, вчинив державну зраду, а також з метою сприяння Російській Федерації та її представникам у порушення суверенітету і територіальної цілісності України, сподіваючись отримати підтримку та захист від представників влади Російської Федерації для подальшого тривалого проживання на території цієї країни та уникнення кримінальної відповідальності в Україні, складав уявлення про легітимність дій представників влади і службових осіб Збройних сил Російської Федерації, надання видимості законності вторгнення та окупацію підрозділами Збройних сил Російської Федерації території півострову Крим, усвідомлюючи явну протиправність власних дій, склав, підписав та звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації Путіна з проханням використати Збройні сили цієї держави на території України", - наголосив Луценко.

Генпрокурор додав, що Янукович такими діями "надав іноземній державі, Російській Федерації, та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, а також сприяв представникам влади і службовим особам Збройних сил Російської Федерації у веденні агресивної війни проти України та вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а саме окупації півострову Крим, а також заподіяння збитків державі Україна внаслідок втрати об'єктів державної власності на загальну суму понад 1 трильйон 80 мільярдів гривень".

"А тепер не як генеральний прокурор. Я звинувачую Януковича як українець в тому, що він відкрив двері агресивній війні проти нашої держави, що він зруйнував суверенітет держави, якому присягав на Конституції, в тому, що в результаті були вбиті 2263 військовослужбовців України та 8394 з них поранені, 1 мільйон 700 тисяч біженців, необлікована кількість вбитих і поранених цивільних. Це все на совісті того, хто сміє сьогодні брехати в очі українському народові. На все настане час розплати", - додав Луценко.