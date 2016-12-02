Місія ОБСЄ занепокоєна припиненням подачі води на окуповану територію Луганщини

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час брифінгу перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Я попереджав минулого тижня про нагальну необхідність втручання з боку компетентних органів, щоб 600 тис. осіб у Луганській області не опинилися без води, електрики та тепла. Здається, що цей заклик залишився поза увагою. Вчора термін оплати заборгованості за рахунками закінчився без необхідного втручання», - сказав Хуг.

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Він зазначив, що місія ОБСЄ отримала інформацію про запровадження «системи нормування споживання води» в Луганську.

«Наші спостерігачі отримали підтвердження, що водопостачання до Луганська від водонасосної станції у Петрівському вже було призупинено, і що у місті має бути запроваджена система нормування споживання води. Ще занадто рано, щоб помітити наслідки цього, але я впевнений, що багато з тих, хто відчує їх на собі, є незахищеними людьми похилого віку», - додав Хуг.

Як повідомлялося, комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал» є постачальником води для 80 тис. жителів Луганської області, які проживають на контрольованій українською владою території, а також для близько 1,2 млн жителів Луганщини – на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти не розраховуються за воду, яка йде на контрольовану ними територію із підконтрольної українській владі частини Луганської області.

Відтак, у Попаснянського водоканалу виникла значна заборгованість перед ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» за спожиту електричну енергію. Вчора, 1 грудня, було припинено електропостачання КП «Попаснянський районний водоканал», який подавав воду в окуповані райони.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на брифінгу за підсумками переговорів глав МЗС "нормандського формату" у Мінську міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія виступає проти розгляду будь-яких механізмів щодо здійснення виплат Україні за водопостачання в окуповану частину Луганської області.