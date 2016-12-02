Місія ОБСЄ занепокоєна припиненням подачі води на окуповану територію Луганщини
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ занепокоєна припиненням подачі води на окуповану територію Луганської області через борги Попаснянського водоканалу за електроенергію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час брифінгу перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
«Я попереджав минулого тижня про нагальну необхідність втручання з боку компетентних органів, щоб 600 тис. осіб у Луганській області не опинилися без води, електрики та тепла. Здається, що цей заклик залишився поза увагою. Вчора термін оплати заборгованості за рахунками закінчився без необхідного втручання», - сказав Хуг.
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Він зазначив, що місія ОБСЄ отримала інформацію про запровадження «системи нормування споживання води» в Луганську.
«Наші спостерігачі отримали підтвердження, що водопостачання до Луганська від водонасосної станції у Петрівському вже було призупинено, і що у місті має бути запроваджена система нормування споживання води. Ще занадто рано, щоб помітити наслідки цього, але я впевнений, що багато з тих, хто відчує їх на собі, є незахищеними людьми похилого віку», - додав Хуг.
Як повідомлялося, комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал» є постачальником води для 80 тис. жителів Луганської області, які проживають на контрольованій українською владою території, а також для близько 1,2 млн жителів Луганщини – на тимчасово окупованих територіях.
Окупанти не розраховуються за воду, яка йде на контрольовану ними територію із підконтрольної українській владі частини Луганської області.
Відтак, у Попаснянського водоканалу виникла значна заборгованість перед ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» за спожиту електричну енергію. Вчора, 1 грудня, було припинено електропостачання КП «Попаснянський районний водоканал», який подавав воду в окуповані райони.
Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на брифінгу за підсумками переговорів глав МЗС "нормандського формату" у Мінську міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія виступає проти розгляду будь-яких механізмів щодо здійснення виплат Україні за водопостачання в окуповану частину Луганської області.