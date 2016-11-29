Клімкін: Росія виступила проти виплат Україні за водопостачання в окуповану частину Луганщини

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками переговорів глав МЗС "нормандського формату" у Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

"Я дуже детально розказав, у чому проблеми з постачанням води, що винна у цьому дійсно російська сторона, яка не хоче йти на будь-які механізми, не хоче йти на те, щоб Луганськ реально платив гроші, які, ми знаємо, там реально збираються з людей, з різних підприємців. І це теж було нашим спільним з нашими німецькими і французькими друзями питаннями", - сказав Клімкін.

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Міністр наголосив на негайній необхідності надання доступу для міжнародних організацій у Луганській і Донецькій областях.

"Без цього доступу ми дійсно не можемо йти вперед. Можливо, буде потрібно, щоб представники Червоного Хреста на місці пересвідчились у тій ситуації, яка є, і дійсно отримали доступ до кожного. Другий момент, це негайне, на чому ми наполягали, і Франк-Вальтер і Жан-Марк в цьому нас підтримували, звільнення заручників. Негайне, щоб ми досягли хоч якось, хоч перших домовленостей наступного тижня тут, у Мінську, і щоб хоча б до Різдва, звичайно, дуже важливо, щоб ми досягли цього раніше, у нас у цьому був якийсь реальний прогрес. Я маю на увазі саме реальний прогрес", - підкреслив Клімкін.

Також він повідомив: «Третій момент, де ми дуже тиснули на Лаврова (главу МЗС РФ), це відкриття пункту, де можна перетинати лінію дотику у Золотому, який послідовно блокує російська сторона».

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Очільник українського МЗС нагадав, що це потрібно для того, щоб цивільні особливо взимку, у холодну погоду, змогли дійсно перетинати лінію зіткнення.

Як повідомляв УНІАН, український представник у гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляла, що Україна на переговорах у Мінську закликала Російську Федерацію не допустити гуманітарної катастрофи на Донбасі та сплатити борги за водопостачання.

За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, понад 500 тис. жителів Луганської області можуть залишитися без води через несплату владою «ЛНР» за водопостачання.

26 жовтня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Сайдік заявив про необхідність вирішення проблеми погашення бойовиками "ЛНР" заборгованості за постачання води та електроенергії.

За словами Сайдіка, Міжнародний комітет Червоного Хреста компенсує українській стороні 700 тис. доларів заборгованості за спожиті на тимчасово окупованих територіях Луганської області електроенергію і воду.