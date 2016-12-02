Трагедія 2 травня в Одесі: справу розглянуть із самого початку нові судді

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову Малиновський районний суд Одеси ухвалив сьогодні, 2 грудня.

Під час засідання у зв'язку з тим, що через те, що один з членів суддівської колегії (Сергій Журик) пішов на лікарняний, його замінив Олексій Стариков, частина обвинувачених почала наполягати на необхідності розгляду справи з самого початку.

У числі обвинувачуваних, які зажадали почати розгляд заново, був, зокрема, Сергій Долженков. Останній аргументував свою ініціативу тим, що Стариков раніше не зазнавав «тиску радикалів» і тому може неупереджено вивчити доказову базу.

При цьому сам Стариков заявив про готовність продовжити розгляд справи по суті, оскільки він ознайомлений з усіма матеріалами і раніше прийнятими процесуальними рішеннями.

Суд, ґрунтуючись на основі ст. 319 КПК України, вирішив розпочати розгляд справи спочатку у новому складі колегії.

Наступне засідання призначено на 8 грудня.

За словами керівника місцевої організації «Правого сектора» Сергій Стерненка, розгляд триває з листопада 2014 року, і за цей час суди неодноразово змінювали запобіжний захід обвинувачуваним, які перебувають у СІЗО.

«Тепер - повторне зачитування обвинувального акта - близько 200 сторінок і проведення всіх допитів і досліджень доказів по другому колу. Навіщо це було зроблено? Гарне запитання, і відповідь на нього, на мою думку, полягає у відомому «законі Савченко», – вважає Стерненко.

Він припустив, що обвинувачені сподіваються на зменшення загального строку позбавлення волі за рахунок зарахування кількості діб у СІЗО (дві – за добу в колонії), однак не виключив й інших можливих причин.

Читайте такожВ Одесі суд продовжив арешт п'ятьом фігурантам "справи 2 травня"

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Малиновський районний суд Одеси переніс засідання зі слухання провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року через неявку одного із суддів – Сергія Журика, який пішов на лікарняний.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

27 листопада 2014 року в Приморському районному суді Одеси почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня. Однак цей райсуд звернувся в апеляційну інстанцію з проханням змінити підсудність через тиск на суддів зацікавленими сторонами і матеріали було передано Малиновський райсуд Одеси.

Зараз у Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що відбувалися в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжного заходу.