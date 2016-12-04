Деканоїдзе про перестрілку в Княжичах: "Несамовита трагедія"

"Мої найглибші співчуття рідним, близьким і колегам загиблих поліцейських. Несамовита трагедія... ", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного - загинули 5 осіб.