Під Києвом сталась перестрілка між поліцейськими та охоронцями ДСО: п'ятеро загиблих (фото)

"Карний розшук міста Києва працював над затриманням небезпечної банди грабіжників, що системно грабувала будинки киян і жителів Київської області. В цю ніч працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що чергове пограбування може відбутися в селищі Княжичі. Туди виїхала група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД", - повідомляє подробиці події на своїй сторінці в Facebook радник глави МВС Арсена Авакова Антон Геращенко.

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За його словами, на одній з вулиць селища Княжичі в споруджуваному приватному будинку були розміщені поліцейські розвідники, завдання яких було стежити за обстановкою і подати команду на затримання бандитів.

"Планувалося класичне затримання банди грабіжників в той момент, коли вони спробують приступити до здійснення злочинного задуму. Проте трагічний ланцюг випадковостей перешкодив цьому. У цей час у сусідньому будинку в автоматичному режимі спрацювала охоронна сигналізація. На місце прибув наряд держслужби охорони, який помітив і затримав двох поліцейських розвідників. У той же час, група захоплення судячи з усього вирішила, що співробітники розвідки потрапили в біду, захоплені злочинцями, які їх виявили і виїхали на мікроавтобусі на вулицю, де співробітники ДСО затримали поліцейських розвідників. Далі, між співробітниками ДСО і групою захоплення сталася перестрілка, що тривала кілька миттєвостей і забрала п'ять життів", - повідомив Геращенко.

За його інформацією, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, що входив у групу захоплення.

Згідно з повідомленням, слідчі прокуратури вже працюють на місці трагедії і будуть посекундно відновлювати всі деталі події і встановлювати причини того, як і чому все це стало можливим.

Троє підозрюваних у розбоях, яких готувалися зловити "на гарячому", почувши стрілянину відмовилися від свого плану по грабунку і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 в бік Києва, де були затримані оперативниками. У них вилучено вогнепальну зброю. Вони затримані, і їм пред'явлені звинувачення у скоєні грабежів і розбоїв.

У Нацполіції, в свою чергу підтвердили версію, зазначивши, що трагедія сталась близько четвертої години ранку.