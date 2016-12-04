"Почалася бійня": експерт озвучив версію трагедії в Княжичах

Про це на соєю сторінці в Facebook написав журналіст, колишній співробітник МВС Костянтин Стогній.

"Три підрозділи поліції перестрілялись між собою в селі Княжичі Броварського району Київської області... Поки що події виглядають наступним чином. Карний розшук влаштував засідку на домушників в покинутому будинку. Але в сусідньому - спрацювала сигналізація і на виклик приїхала група ДСО (колишній "Титан"). Ось вони-то і були тими, хто спрацював професійно і чітко! Вони, як годиться, швидко прибули на виклик і перевірили не тільки той об'єкт, але і прилеглі, де могли сховатися злодії. І затримали... співробітників УГРО. В цей час новий (!) спецпідрозділ "Корд" вирішив, що це бандити розшуковців затримали", - написав він.

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У той же час журналіст задається питанням, у чому «логіка командирів»: «Вони не бачили спецекіпірування? Розмальованих автомобілів ДСО? Хто відповідав за зв'язок між підрозділами під час спецоперації - він пішов курити або таких тепер взагалі немає?! Коротше, замість того щоб служба охорони МВС доставила затриманих в райвідділ, а там би їх не розсекречуючи забрали... Почалася бійня. В ході швидкоплинного бою вбито 2 співробітника КАРО, 2 співробітника ДСО і один спецназівець "КОРДа". А справжні, домушники з боку з подивом спостерігали за цим замісом. І втекли на двох джипах».

У поліції стверджують, що злодіїв затримали, але, за даними Стогнія, пред'явити докази цього поки відмовляються.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного - загинули 5 осіб.