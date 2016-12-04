Генпрокуратура оприлюднила офіційну версію трагічних подій у Княжичах

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, встановлено, що 4 грудня 2016 року о 4 годині ранку в с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції України, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони в Київській області, які разом з двома співробітниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь. Внаслідок чого загинули 5 співробітників поліції.

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Наразі тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини скоєного злочину.

За даним фактом прокуратурою Київської області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі Генерального прокурора України Юрія Луценка.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного - загинули 5 осіб.

У МВС відмовилися давати коментарі, заявивши, що справою буде займатися Генпрокуратура.