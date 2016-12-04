Трагедія у Княжичах: Порошенко терміново зібрав силовиків

17:59, 04 грудня 2016
Суспільство
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Президент Петро Порошенко провів оперативну нараду з представниками силових відомств щодо розслідування трагедії загибелі п’яти поліцейських в селі Княжичі Київської області в ніч на 4 грудня.

УНИАН

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент  закликав не використовувати ці трагічні події для того, щоб «влаштовувати розбірки» та дестабілізовувати політичну ситуацію. 

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Глава держави також наголосив на необхідності підтримки з боку суспільства. «Поліція сьогодні потребує підтримки суспільства. Поліція потребує довіри суспільства. Найкращі поліцейські віддають своє життя для забезпечення миру та спокою в державі», - сказав Петро Порошенко.

Президент висловив співчуття родинам загиблих взяв хід розслідування цієї трагедії під особистий контроль. «Ніщо не виправдовує того, що загинуло п’ятеро правоохоронців. Я сподіваюся, що в дуже короткий термін істина буде встановлена. І ті, хто винний у видачі наказів, що призвели до таких трагічних наслідків, будуть стовідсотково притягнуті до відповідальності», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони та поліцією вбито п’ятьох правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділ КОРД вичікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці - сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

За словами начальника Департаменту комунікації МВС України Артема Шевченка, причини та обставини трагічної події встановлюватиме прокуратура.

Керівництво МВС призначило своє службове розслідування.

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