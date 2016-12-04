ГПУ розслідує стрілянину в Княжичах як "убивство", Луценко взяв на особистий контроль

Кримінальну справу по стрілянині у Княжичах відкрито за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

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«Встановлено, що 4 грудня 2016 року о 4 годині ранку в с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони в Київській області, які разом з двома співробітниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь. Внаслідок чого загинули 5 співробітників поліції», - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини скоєного злочину.

За даним фактом прокуратурою Київської області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ГПУ зазначили, що хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі генерального прокурора Юрія Луценка.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони та поліцією вбито п’ятьох правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділ КОРД вичікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці - сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

За словами начальника Департаменту комунікації МВС України Артема Шевченка, причини та обставини трагічної події встановлюватиме прокуратура.

Керівництво МВС призначило своє службове розслідування.

Президент Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих п’ятьох поліцейських і запевнив, що винні будуть покарані.