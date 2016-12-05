Харківських нацгвардійців відправили охороняти столицю
14:26, 05 грудня 2016Суспільство
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Лише за вихідні дні були затримані п’ятеро осіб за підозрою у крадіжках та зберіганні наркотичних речовин.
Харківських гвардійців відправили охороняти Київ / depo.ua
Майже тиждень харківські гвардійці несуть службу на вулицях Києва.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу Національної гвардії України.
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"Крім охорони громадського порядку в центральних районах, гвардійці надають допомогу працівникам поліції, які підтримують безпеку в Київському метрополітені. На кожній станції разом з працівником поліції несуть службу військовослужбовці Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лише за вихідні дні були затримані п’ятеро осіб за підозрою у крадіжках та зберіганні наркотичних речовин.
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