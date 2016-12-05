Харківських нацгвардійців відправили охороняти столицю

Майже тиждень харківські гвардійці несуть службу на вулицях Києва.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу Національної гвардії України.

Читайте такожНайпровальніша спецоперація МВС: як перестрілка у Княжичах закінчилася смертю 5 поліцейських (всі подробиці)

"Крім охорони громадського порядку в центральних районах, гвардійці надають допомогу працівникам поліції, які підтримують безпеку в Київському метрополітені. На кожній станції разом з працівником поліції несуть службу військовослужбовці Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за вихідні дні були затримані п’ятеро осіб за підозрою у крадіжках та зберіганні наркотичних речовин.