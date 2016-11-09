Киянин облаштував нарколабораторію прямо у своїй квартирі (фото)

У Києві місцевий житель облаштував нарколабораторію та бокс для вирощування коноплі прямо у своїй квартирі. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києві.

Зазначається, що у квартирі правоохоронці знайшли 1,5 кг канабісу, 10 г амфетаміну та обладнання для виготовлення психотропну. У гроу-боксі поліцейські також виявили 16 кущів рослин коноплі.

Читайте такожУ Києві виявили наркопритон, у якому проживала 3-річна дитина

«Вилучені наркотики психотропи призначались для подальшого збуту. Їх вартість на нелегальному наркоринку становить понад 150 тис. грн.», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за незаконне вирощування конопель (ст. 310 КК України), збут наркотичних засобів (ст. 307 КК України) та незаконні дії з обладнанням, призначеним для виготовлення психотропів (ст. 313 КК України).