Киянин облаштував нарколабораторію прямо у своїй квартирі (фото)
Загалом у квартирі поліцейські вилучили наркотиків, вартість яких на чорному ринку становить 150 тисяч гривень.
У Києві місцевий житель облаштував нарколабораторію та бокс для вирощування коноплі прямо у своїй квартирі. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києві.
Зазначається, що у квартирі правоохоронці знайшли 1,5 кг канабісу, 10 г амфетаміну та обладнання для виготовлення психотропну. У гроу-боксі поліцейські також виявили 16 кущів рослин коноплі.
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«Вилучені наркотики психотропи призначались для подальшого збуту. Їх вартість на нелегальному наркоринку становить понад 150 тис. грн.», - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за незаконне вирощування конопель (ст. 310 КК України), збут наркотичних засобів (ст. 307 КК України) та незаконні дії з обладнанням, призначеним для виготовлення психотропів (ст. 313 КК України).