У Львові готуються до маршу на честь річниці ЗСУ (відео)

У повному бойовому спорядженні, під супровід військового оркестру середмістям крокували більше тисячі бійців з військових частин області. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожВ "ДНР" оголосили полювання на розповсюджувачів листівок СБУ

17 парадних розрахунків, зокрема, механізовані й танкові війська, десантники, артилерія, нацгвардія. Більше третини учасників маршу - колишні бійці АТО. Закриватимуть маршову ходу волонтери.

Як відомо, у понеділок та вівторок у Львові відзначають 25-ту річницю створення Збройних сил України.