У Львові готуються до маршу на честь річниці ЗСУ (відео)
14:30, 05 грудня 2016Суспільство
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У споряджені та під супровід оркестру у Львові провели репетицію Маршу захисників України.
У Львові готуються до маршу на честь річниці ЗСУ / facebook.com/theministryofdefence.ua/
У повному бойовому спорядженні, під супровід військового оркестру середмістям крокували більше тисячі бійців з військових частин області. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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17 парадних розрахунків, зокрема, механізовані й танкові війська, десантники, артилерія, нацгвардія. Більше третини учасників маршу - колишні бійці АТО. Закриватимуть маршову ходу волонтери.
У Львові готуються до 25-річчя ЗСУ
Як відомо, у понеділок та вівторок у Львові відзначають 25-ту річницю створення Збройних сил України.
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