Навчання ЗСУ біля Криму: генерал пояснив, чому Росія тисне на Україну (відео)

Про це розповів екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтененат Ігор Романенко, передає Еспресо.TV

"Навчання у Криму є плановими. Про них було відомо ще з минулого року. За обсягом їх не можна порівняти з російськими військовими навчаннями, які відбулись у серпні-вересні, де було сформовано ударне угруповання на українському напрямку. Росія тисне на Україну через військові навчання, бо прагне зупинити просування України щодо розвитку та модернізації озброєння, техніки", - сказав Романенко.

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За його словами, також йдеться про тиск з метою зупинити ці навчання української армії, бо йдеться про використання сучасної зброї, яка може завдати суттєвої шкоди російським військам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочалися навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.

За словами президента України Петра Порошенка, єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.