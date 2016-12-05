Проти корумпованих митників та податківців відкрито 49 проваджень - Нацполіція

Проти порушників вже відкрито майже півсотні кримінальних проваджень.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів Ігор Купранець, заступник голови Нацполіції – начальник Департаменту захисту економіки.

Органи, які повинні запобігати порушенню митного законодавства, на ділі самі організовують злочинні схеми. Тому для їх виявлення доводиться проводити досить серйозну оперативну підготовку.

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«Лише за матеріалами Департаменту, 49 кримінальних проваджень у сфері службової діяльності відкрито відносно працівників фіскальних та митних органів. На цей час вже 31 посадовцю оголошено про підозру за хабарництво», - наголосив Ігор Купранець.

За словами заступника голови Нацполіції, суми хабарів різняться за своїми розмірами. Так у Львівській області оперативники Департаменту затримали працівника митного поста «Угринів» та працівників пункту пропуску «Павловичі» на отриманні 60 тис. грн. хабара. А на Закарпатті у пункті пропуску «Малі Селманці» затримали інспектора митного поста «Тиса». Митник вимагав 1600 євро від ветерана АТО за переміщення товару без митного оформлення.

Загалом під час перевірок та оперативних дій, співробітники Департаменту вилучили продукції на 36 млн. грн., яку намагалися ввезти по злочинним схемам.

«Для прикладу, підприємці ввозили тканину і надали митникам фіктивні данні про її характеристики. Митники для дослідження використали фіктивні зразки. В результаті, продукція, яка завозилась на територію України підпадала під митну ставку 5-8 відсотка, а згідно з проведеним аналізом - під пільгову нульову. За такою схемою було ввезено понад 300 контейнерів», - зауважив Ігор Купранець.

Він додав, що в рамках кримінальних проваджень, співробітники Департаменту, проводять огляди продукції під час її митного оформлення. За рахунок цього з початку року до бюджету держави було донараховано понад 3 млн. грн. у вигляді обов'язкових митних платежів.