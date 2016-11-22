В аеропорту "Одеса" митники збирали "данину" - за зміну "заробляли" 100 тисяч гривень (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в області, співробітники СБ України спільно з прокуратурою блокували схему систематичного отримання хабарів працівниками митниці в аеропорту.

«Встановлено, що митники обклали «даниною» приватних підприємців, які експортували та імпортували товари через аеропорт. Співробітники спецслужби з'ясували, що «такса» за нескладання службовцями адмінпротоколів становила від 50 до 100 дол. за кожне багажне місце. За попередньою інформацією, за зміну митники «заробляли» до 100 тис. грн», - розповіли в прес-службі.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3. ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, оперативники СБ України задокументували кілька епізодів отримання хабарів митниками в аеропорту.

Правоохоронці затримали одного з працівників митниці на робочому місці під час одержання 1 тис. грн від комерсанта за безперешкодне вивезення сигарет і м'ясних виробів.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності інших митників, задіяних у корупційній схемі.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі прокуратури області, прокуратура Одеської області 21 листопада повідомила про підозру інспектору митного поста «Одеса - аеропорт» Одеської митниці у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчі прокуратури встановили, що митник вимагав та отримав хабар від громадянина за безперешкодне проходження державного кордону України з вантажем без його обов'язкової перевірки співробітниками фітосанітарної служби.