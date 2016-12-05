Під боком у ворога: Порошенко побував на передовій поблизу Горлівки (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Порошенко поспілкувався з військовослужбовцями, привітав їх із 25-ю річницею ЗСУ та вручив їм державні нагороди.

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«Я дуже пишаюся, що за ці 2,5 роки ми створили такі Збройні сили, які є найсильнішими в Європі. Я пишаюсь, разом з усім українським народом, такими Збройними силами», - сказав він.

«Сьогодні я тут, разом з вами, щоб подякувати вам за ту велику справу, яку виробите», - сказав глава держави.

Президент зазначив, що народ сьогодні довіряє українській армії так само, як і церкві.

«За ці 2,5 роки ми пройшли дистанцію, коли добровольці трималися лише силою волонтерів, до армії, яка на сьогоднішній день є гордістю держави: своїм бойовим духом, своєю вмотивованістю, своїм патріотизмом, своїм професіоналізмом», - сказав він.

Порошенко підкреслив, що на сьогоднішній зустрічі присутні й ті, хто надає медичну допомогу та рятує життя українським військовим, витягує з поля бою поранених, доставляє медикаменти і робить таку необхідну роботу, якої потребує українська армія.

«Я тут, щоб привітати вас із Днем волонтера, подякувати за ту велику роботу, яку ви робите. І зробити те, що держава має зробити – нагородити державними нагородами і бійців Збройних сил України, і наших волонтерів», - сказав президент.

Глава держави також поспілкувався з волонтерами та вручив їм нагороди, йдеться в повідомленні.