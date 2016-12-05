Волонтери розсекретили базу інженерно-саперного підрозділу російських окупантів у Донецьку (фото)

Про це повідомили у спільноті волонтерів InformNapalm.

На фотографіях зафіксована установка розмінування УР-77 "Метеорит", машина БКТ-РК2 чи ТМК-2 і заряди для установки розмінування УЗП-77, які містять по 725 кг вибухової речовини ПВВ-7.

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"Припускається, що склад використовується для зберігання вибухових речовин, мін, а також зарядів для установок розмінування. Нагадуємо, що тільки один боєкомплект для УР-77 (два заряди УЗП-77) це 1450 кг (!) вибухової пластичної речовини", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Судячи з мапи, близько (менш ніж за 200 метрів) розташовані житлові будинки Треналівки. А на відстані приблизно 340 метрів, за адресою вулиця Єнісейська, 14, розташований дитячий садок

Раніше волонтери змогли ідентифікувати військовослужбовців з 75 російських військових частин, які переправлялися до України за наказом свого командування.