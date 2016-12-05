Бійці АТО привітали волонтерів з їхнім святом (відео)

Відеопривітання оприлюднено на YouTube-каналі "Військового телебачення України".

«Бійці АТО щиро вітають всіх волонтерів зі святом! Міцного здоров’я, добробуту, злагоди і миру в нашій країні! Дякуємо безмежно за вашу працю!», – йдеться в анотації до відео.

«Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку» відзначається щороку 5 грудня з 1985 року, коли Генеральна Асамблея ООН резолюцією № A/RES/47/3 запропонувала урядам святкувати саме цей день, як день волонтера.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на передовій президент України Петро Порошенко привітав волонтерів зі святом. «Я тут, щоб привітати вас із Днем волонтера, подякувати за ту велику роботу, яку ви робите. І зробити те, що держава має зробити – нагородити державними нагородами і бійців Збройних сил України, і наших волонтерів», - сказав президент.