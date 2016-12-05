У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих в зоні АТО бійців (фоторепортаж)

На дніпровській землі було поховано майже 300 невідомих солдатів, пише 056.ua.

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До меморіалу загиблим АТОшникам поклали квіти представники влади, військовослужбовці та правоохоронці, духовенство, а також небайдужі мешканці області.

Полеглих патріотів вшанували хвилиною мовчання. Кожен подякував їм за те, що вони зробили для України.

На Краснопільському кладовищі було поховано 293 невідомих солдата.

Встановлення особи захисників триває. Їх генотипи внесені в Єдину базу даних ДНК.

В зоні АТО загинули 448 жителів Дніпропетровської області. Серед них – бійці ВСУ, Нацгвардії, МВС, добровольці.