У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих в зоні АТО бійців (фоторепортаж)
18:49, 05 грудня 2016Суспільство
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Напередодні Дня Збройних Сил України бійців, які загинули в зоні АТО, вшанували на Краснопільському кладовищі в Дніпрі.
На Краснопільському кладовищі Дніпра було поховано 293 невідомих солдата / 056.ua
На дніпровській землі було поховано майже 300 невідомих солдатів, пише 056.ua.
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До меморіалу загиблим АТОшникам поклали квіти представники влади, військовослужбовці та правоохоронці, духовенство, а також небайдужі мешканці області.
Полеглих патріотів вшанували хвилиною мовчання. Кожен подякував їм за те, що вони зробили для України.
На Краснопільському кладовищі було поховано 293 невідомих солдата.
Встановлення особи захисників триває. Їх генотипи внесені в Єдину базу даних ДНК.
В зоні АТО загинули 448 жителів Дніпропетровської області. Серед них – бійці ВСУ, Нацгвардії, МВС, добровольці.
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