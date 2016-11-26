В Одесі сотні людей мовчки пройшли вулицями міста на знак вшанування жертв Голодомору

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися біля пам'ятника жертвам Голодомору, розташованого на Лідерсовському бульварі, де поклали до монумента квіти.

Потім, вишикувавшись колоною, люди мовчки пройшли вулицями до Соборної площі. Попереду колони несли чорний транспарант із білим написом: «Не забули, не пробачимо...». У деяких учасників ходи були прапори України.

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Під час ходи, яку супроводжували поліцейські, рух транспорту на деяких вулицях було перекрито.

Також сьогодні в пам'ять про жертв геноциду українського народу - Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні - керівники міста та області, представники органів влади та військовослужбовці поклали квіти та композиції з житніх і пшеничних колосків до пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.