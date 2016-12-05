"Казань брав, Астрахань брав": Захарченко заговорив про необхідність "взяти Великобританію" (відео)

Про це він заявив в телепередачі на російському каналі, відео якої оприлюднено на Youtube.

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Захарченко зазначив, що бойовики повинні захопити не тільки Київ і Берлін, але і всю Великобританію.

Так як, за його словами, "злом "російської долі є англосакси".

Разом з тим, ватажок бойовиків "ДНР" вважає, що РФ потрібно захопити території, які раніше входили до складу Російської імперії.