"Казань брав, Астрахань брав": Захарченко заговорив про необхідність "взяти Великобританію" (відео)
21:50, 05 грудня 2016Суспільство
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Ватажок бойовиків так званої ДНР Олександр Захарченко заявив, що бойовикам необхідно завоювати Великобританію.
Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко / Скріншот відео
Про це він заявив в телепередачі на російському каналі, відео якої оприлюднено на Youtube.
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Захарченко зазначив, що бойовики повинні захопити не тільки Київ і Берлін, але і всю Великобританію.
Так як, за його словами, "злом "російської долі є англосакси".
Разом з тим, ватажок бойовиків "ДНР" вважає, що РФ потрібно захопити території, які раніше входили до складу Російської імперії.
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