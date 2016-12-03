Тука розповів про серйозну загрозу для вирішення конфлікту на Донбасі

Про це Тука розповів в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф".

На думку заступника міністра, наразі на Донбасі активно ведеться контрабанда різних товарів. Георгій Тука впевнений, що цей процес є вкрай небезпечним не тільки з економічної, але й з військової точки зору.

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"Все починається з перекурів і посиденьок за чаркою горілки. А потім надходить пропозиція - давай заробимо трохи "бабла". А закінчується все звичайним вербуванням", - повідав Тука.

На думку заступника міністра, люди, залучені до контрабанди на Донбасі, бачать у встановленні миру в регіоні загрозу їхньому бізнесу.

Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що Україна не готова до наступу на Донбасі.