Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Саме цього дня 1991 року було ухвалено Закон «Про Збройні Сили України». А День Збройних Сил України був заснований постановою Верховної Ради України в 1993 році

З професійним святом українських військових уже привітали і високопосадовці.

Зокрема, прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook виголосив подяку українським захисникам.

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«Вдячний кожному українському воїну за незламну волю, відвагу та патріотизм. Україна пишається своїм військом, яке завжди на варті нашої свободи і незалежності. Зі святом!», - написав глава уряду.

Із 25 річницею створення ЗСУ привітав і президент Петро Порошенко.

«Дякую кожному, хто захищає Україну!», - написав він.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що День Збройних сил є святом всіх українців, які пишаються своїми захисниками.

«Ви обрали для себе непросту професію – небезпечну та найбільш шановану. Завдяки вашій мужності та професіоналізму українська армія стала однією з найбільш боєздатних у Європі. Професія захисника Батьківщини в нашій країні стає однією з найпрестижніших, кожен третій громадянин нашої Держави довіряє Збройним силам. Ви, мужні та сильні, – справжні нащадки запорізьких козаків!», - сказав він, наголосивши, що народ завжди пам’ятатиме бійців, які загинули за Батьківщину.