Призначена "головним люстратором" 23-річна Калинчук поскаржилась на цькування

Відповідний запис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

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"Мою сторінку прочитали до 2013 року) Порівняли з Анастасією (Дєєвою - УНІАН), провели "аналіз" моїх політичних та особистих вподобань, сказали, що я замолода і без досвіду, і багато іншого. Скажімо так...я була до цього готова. Поведінка більшості передбачувана, тому було б наївно сподіватись, що хтось напише про мене щось добре, а, власне, "Українські новини" ніколи не славились незаангажованістю. Багато хороших та поважних людей написало на мою підтримку і я їм за це дякую. Все решта – робота", - написала Калинчук.

За її словами, вона має вищу освіта одного з провідних ВНЗ України і 2 роки пропрацювала з Тетяною Козаченко (екс-директор департаменту з питань люстрації Мінюсту - УНІАН) над інститутом люстрації в Україні.

Як відомо, Міністерство юстиції призначило Калинчук в.о. директора департаменту з питань люстрації замість Козаченко.