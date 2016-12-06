На Харківщині ліквідували виробництво опію

Під час санкціонованого обшуку в будинку 38-річного жителя Дергачів було знайдено наркотичну речовину, повідомляє АTN.ua з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"На момент обшуку в будинку знаходилися двоє товаришів господаря - 31 та 26-річні місцеві жителі. Утрьох чоловіки виготовляли та вживали ацетильований опій", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що всього було вилучено 4 полімерних пляшки з рідиною коричневого кольору з характерним запахом розчинника, металеву каструлю з насінням маку, 11 ін'єкційних шприців із залишками наркотику, газетний згорток із 10 грамами марихуани та полімерний пакет із 15 грамами висушеної коноплі.

Слідчим Дергачівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Максимальне покарання - 3 роки позбавлення волі.