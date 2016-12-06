У Харкові госпіталізували студента-іноземця з підозрою на малярію

У Харкові в 16-річного студента-іноземця Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського (ХАІ) виявлено підозру на смертельно небезпечну тропічну малярію. Про це повідомили в прес-службі Харківської ОДА.

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Студент є громадянином Гани, але постійно проживав в Нігерії. Він був зарахований на II факультет Авіаційних двигунів 28 жовтня, 29 жовтня вилетів з Нігерії і наступного дня прибув до України.

"Під час проходження планового медичного огляду студент здав аналізи, які показали, що він є носієм хвороби, типової для більшості жителів регіону, з якого він прибув. В даний час студент госпіталізований у восьму дитячу інфекційну лікарню Харкова. Знаходиться під наглядом, скарг на здоров'я немає", - відзначають в прес-службі.

У даний час студент перебуває під наглядом лікарів у восьмій дитячій інфекційній лікарні Харкова.