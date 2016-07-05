На Харківщині зі смертельно небезпечною тропічною малярією госпіталізований студент із Гани

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, випадок тропічної малярії був зафіксований 1 липня в абітурієнта підготовчого факультету Харківської державної зооветеринарної академії, який мешкає в гуртожитку села Мала Данилівка під Харковом.

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Зазначається, що скарги на погіршення самопочуття - підвищення температури тіла до 39, лихоманку, сильний головний біль та болі у суглобах у студента з’явилися 30 червня. Каретою швидкої медичної допомоги його доставили до обласної клінічної інфекційної лікарні та госпіталізували з діагнозом «малярія неуточнена».

"Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що потерпілий 25 червня прибув з Гани. У цій країні є ризик захворіти на тропічну малярію. У осередку проведено епідеміологічне обстеження та розпочаті протиепідемічні заходи", - додали в СЕС.

Малярія - це хвороба, що загрожує людському життю. Вона викликається паразитами, які передаються людині під час укусу інфікованими комарами. Тропічна малярія - інфекційне захворювання, що викликається протозойними паразитами роду плазмодіїв також під час комариних укусів. Смертність становить 80-90% випадків.