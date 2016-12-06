"Бочка" у виконанні Ан-32: як український літак "порвав" небо фігурами вищого пілотажу (відео)

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував "Укроборонпром".

Зазначимо, що виконати такі елементи пілотажу, як на відео, непросто, але Ан-32 з вагою в 17 тонн успішно з цим впорався.

Раніше державне підприємство "Антонов" оприлюднило відео, як пілоти виконують фігури вищого пілотажу на легкому транспортному літаку АН-32.

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Ан-32 - легкий військово-транспортний багатоцільовий літак. Його головне призначення - перевезення вантажів на лініях малої і середньої протяжності. Крім того, його можна використовувати для перевезення, парашутного десантування військовослужбовців і платформ з вантажами, а також у санітарному варіанті для військовослужбовців або в рамках дій МНС.

Літак має високу маневреність при польотах на гірські аеродроми зі складними підходами.