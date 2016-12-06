У Сєвєродонецьку після реконструкції відкрили підірваний бойовиками в 2014 році міст (фото, відео)

17:04, 06 грудня 2016
Суспільство
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Міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом відремонтовано за підтримки ЄС.

Один з прольотів моста був підірваний бойовиками ще в 2014 році / vk.com/yvmuratov

У Сєвєродонецьку сьогодні, 6 грудня, відбулося відкриття реконструйованого моста. Про це повідомляє surdp.eu.

Як відомо, автодорожній міст через річку Сіверський Донець є однією з життєвих артерій для міста. Влітку 2014 року бойовики підірвали один з прольотів мосту, з тих пір сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом було ускладнено. Відновлення мосту здійснювалося за фінансової підтримки ЄС в рамках проекту "Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець".

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Було замінено 2 800 кв. м дорожнього покриття та 900 кв. м тротуару, 580 м перильної огорожі, відновлено освітлення проїжджої частини мосту, облаштовано освітлення підмостного простору та аварійне освітлення, а також забезпечено відео спостереження та телекомунікаційне сполучення з Лисичанськом. Загальна довжина мосту складає 288 метрів, ширина – 7 метрів.

Загальна довжина мосту складає 288 метрів, ширина - 7 метрів / surdp.eu

Мер Сєвєродонецька Валентин Казаков додав, що це призведе до підвищення комфорту мешканців Сєвєродонецька та Лисичанська, поліпшення економічних зв'язків і функціонування інфраструктури обох міст.

У свою чергу політичний радник Представництва Європейського Союзу в Україні Піт Блонде заявив, що Україна є пріоритетним партнером Євросоюзу. "Наша підтримка Донбасу простягається далеко за межі гуманітарної допомоги, і ми побачимо найближчим часом подібні проекти на Донбасі, а також в інших місцях в Україні", - зазначив він.

Як відомо, загальна вартість проекту склала близько 1,5 млн євро, а реставрувався міст 18 місяців.

Раніше повідомлялося, що голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський обіцяє відновити три підірваних мости на Донеччині ще до кінця 2016 року.

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