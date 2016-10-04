Жебрівський обіцяє завершення відбудови трьох підірваних мостів на Донеччині ще до кінця року

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський.

"Проінспектував відбудову трьох мостів, які підірвали московити під час втечі до Донецька гарячим літом 2014 року. Як запевняють ремонтники – усі об’єкти здадуть в експлуатацію ще у цьому році", - написав він.

За словами Жебрівського, найбільш очікуваним є знаковий міст через річку Казенний Торець біля мікрорайону Семенівка на околиці Слов'янська.

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"Саме тут розпочалися перші бої неоголошеної війни, саме звідсіля наступало наше військо, щоб звільнити Слов'янськ. Зараз будівельники встановлюють першу з чотирьох буронабивних паль. Якість бетону перед використанням ми піддавали незалежній експертизі. І це не останнє залучення незалежних фахівців: перед здачею в експлуатацію ми ще обов’язково перевіримо дорожнє полотно і товщину покладеного асфальту", - написав голова області.

Подібна ситуація і з мостами через річки Суха Плотва та Сіверський Донець поблизу села Закітне та міста Сіверськ.

"Невдовзі можна буде забути про довгі об’їзди. Небагато часу мають і автодорівці аби виконати свою обіцянку та дотриматись графіків відновлювальних робіт. А я регулярно буду перевіряти стан робіт і дотримання графіку", - зазначив голова ОДА.