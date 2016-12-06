На Дніпропетровщині почалась епідемія грипу
На Дніпропетровщині оголосили епідемію грипу. За останній тиждень хвороба підкосила понад 24 тисячі мешканців області.
«За останній тиждень на застуду та грип на Дніпропетровщині захворіли понад 24 тисячі людей. Це майже на 5 тисяч більше, ніж у попередні сім днів, – зазначають в обласному департаменті охорони здоров’я. – Епідеміологічний поріг в області перевищено. Медики працюють у масках, в усіх лікарнях відкрили окремі кабінети для прийому пацієнтів з підвищеною температурою, відвідування хворих у стаціонарах обмежені», - повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.
Читайте такожЕпідпоріг вже перевищено: у Сумах лікарі не встигають оглядати хворих на грип та ГРВІ дітей
Як зазначається, найбільше хворих у Тернівці, Новомосковську та Кам’янському, а також Дніпровському, Павлоградському та Новомосковському районах. Майже 70% – діти. Окремі школи та класи області вже на карантині.
Минулоріч на Дніпропетровщині на застуду та грип захворіли понад 200 тисяч людей.