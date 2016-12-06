На Дніпропетровщині почалась епідемія грипу

«За останній тиждень на застуду та грип на Дніпропетровщині захворіли понад 24 тисячі людей. Це майже на 5 тисяч більше, ніж у попередні сім днів, – зазначають в обласному департаменті охорони здоров’я. – Епідеміологічний поріг в області перевищено. Медики працюють у масках, в усіх лікарнях відкрили окремі кабінети для прийому пацієнтів з підвищеною температурою, відвідування хворих у стаціонарах обмежені», - повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

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Як зазначається, найбільше хворих у Тернівці, Новомосковську та Кам’янському, а також Дніпровському, Павлоградському та Новомосковському районах. Майже 70% – діти. Окремі школи та класи області вже на карантині.

Минулоріч на Дніпропетровщині на застуду та грип захворіли понад 200 тисяч людей.