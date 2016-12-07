Аудит ЄС: Україна досі сприймається як найбільш корумпована країна в Європі

Про це йдеться в звіті, опублікованому 7 грудня.

Аудитори оцінювали, чи була допомога, яку надали Україні Єврокомісія і Європейська зовнішньополітична служба достатньо ефективною. Вони розглянули галузі управління державними фінансами та боротьби із корупцією, а також газовий сектор, в період між 2007 і 2015 роками.

Також аудитори наголосили, що співпраця між Україною і ЄС просунулася вперед на хвилі Майдану в 2014 році, але проблеми, з якими стикається Україна, і ризики, пов'язані з колишніми і новими олігархами все ще залишаються високими.

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"Незважаючи на зусилля із реформування, Україна досі сприймається як найбільш корумпована країна в Європі. Олігархічні клани продовжують чинити домінуючий вплив на економіку, політику і засоби масової інформації України", - сказано у звіті.

Відзначається, що результати заходів по боротьбі з корупцією будуть оцінені пізніше.

Аудитори зазначили, що ЄС оперативно відреагував на кризу 2014 року пакетом допомоги розміром 11,2 млрд євро, розрахованим на сім років. Але це було надзвичайне рішення. ЄС виділив великі гроші швидко і без попереднього узгодження стратегії їх використання.

"Під час нашого аудиту, була сильна політична відданість реформі державного управління. Але зміни в системі управління поставили під загрозу реформи, а низький рівень заробітної плати сприяв корупції. Необхідні подальші кроки для досягнення цілей", - констатував член Європейської рахункової палати Шаболц Фазакас.